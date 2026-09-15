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Kapitalerhöhung 15.09.2026 09:38:00

DEUTZ-Aktie knickt ein: Frisches Geld durch neue Aktien

DEUTZ-Aktie knickt ein: Frisches Geld durch neue Aktien

Der Motorenbauer DEUTZ beschafft sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld.

Die Gewinnmitnahmen bei DEUTZ setzen sich am Dienstag wegen einer Kapitalerhöhung weiter fort. Der Motorenbauer nutzt den jüngsten Kurssprung zur Geldbeschaffung. Dazu gibt DEUTZ rund 15,26 Millionen Aktien aus. Dies entspricht bis zu zehn Prozent des Grundkapitals. Die neuen Aktien wurden zu 11,70 Euro je Stück platziert.

DEUTZ nutzt Kursanstieg für Kapitalerhöhung

Die Konzernführung will das eingenommene Geld zur Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und so die finanzielle Flexibilität des Motorenbauers mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Angeboten werden die neuen Aktien ab sofort ausschließlich institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die neuen Aktien sollen rückwirkend ab Anfang 2026 voll gewinnberechtigt sein. Der Handel mit den Papieren soll voraussichtlich am 18. September beginnen.

DEUTZ-Aktie nach Mehrjahreshoch unter Druck

Seit dem am vergangenen Mittwoch erreichten Mehrjahreshoch von 13,35 Euro ist der Kurs bereits zurückgekommen und auf 12,29 Euro zum XETRA-Schluss am Montag gefallen. Der jüngste Sprung hatte die Aktie zeitweise über die Marke von 13 Euro und damit auf das höchste Niveau seit 1998 getragen.

Am Dienstag geht es auf XETRA weiter abwärts - zeitweise um 4,88 Prozent auf 11,69 Euro.

FFG-Übernahme macht Kapitalerhöhung plausibel

Laut einem Händler ist die Kapitalerhöhung wegen der Übernahme des Rüstungs- und Spezialfahrzeugherstellers FFG keine Überraschung. Das Management habe den damit einhergehenden Anstieg der Verschuldung und eine mögliche Kapitalerhöhung im Umfang von zehn Prozent bereits angekündigt, kommentierte der Börsianer. Der Schritt stärke die Bilanz und schaffe trotz des Verwässerungseffekts Finanzkraft für künftiges Wachstum.

Die FFG-Übernahme ist seit Anfang Juli bekannt und kam seither wegen des damit einhergehenden Einstiegs in den attraktiven Rüstungsbereich gut an. In der Spitze hatten die Aktien seither mehr als die Hälfte zugelegt.

KÖLN (dpa-AFX)

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