DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Kapitalerhöhung
|
15.09.2026 06:13:00
DEUTZ-Aktie knickt ein: Frisches Geld durch neue Aktien geplant
Dazu plant DEUTZ die Ausgabe von bis zu 15,26 Millionen neuen Aktien, wie er überraschend am Montagabend in Köln mitteilte. Dies entspreche bis zu zehn Prozent des Grundkapitals. Die Konzernführung will das eingenommene Geld zur Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und so die finanzielle Flexibilität des Motorenbauers mit Blick auf künftige Wachstumschancen stärken. Der Aktienkurs gibt auf Tradegate zeitweise 8,31 Prozent auf 11,81 Euro nach.
Angeboten werden die neuen Aktien ab sofort ausschließlich institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Wenn die Zahl der neuen Aktien und der Bruttoemissionserlös feststehen, will das Unternehmen dies bekanntgeben. Die neuen Aktien sollen rückwirkend ab Anfang 2026 voll gewinnberechtigt sein. Der Handel mit den Papieren soll den Angaben zufolge voraussichtlich am 18. September beginnen.
/stw/jha/
KÖLN (dpa-AFX)
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