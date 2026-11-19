DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Dementi
|
19.11.2026 20:22:00
DEUTZ-Aktie: Konzern widerspricht Kritik an FFG-Deal und Beteiligungsrechten
DEUTZ verteidigt Milliardenübernahme von FFG
Wie das Kölner MDAX-Unternehmen nun erklärte, hat es mit der FFG-Übernahme den Umbau zu einem breiter aufgestellten und widerstandsfähigeren Konzern vorangetrieben und Defense als tragende Säule des Konzerns neben den etablierten Geschäftsbereichen ausgebaut. FFG, dessen Auftragsbestand seit Ankündigung der Übernahme im Juli dieses Jahres auf über 2,7 Milliarden Euro gestiegen sei, sei der neue Kern des Defense-Geschäfts von DEUTZ.
Der Transaktionswert von FFG sei unter anderem im Rahmen einer umfassenden Due Diligence eingehend geprüft und bestätigt worden, hieß es in der Stellungnahme von DEUTZ weiter. Dabei seien auch die Beteiligungsstruktur der Tochtergesellschaft FFG Industries und die Rechte des Minderheitsgesellschafters berücksichtigt worden. Zudem seien bei der Bewertung im Einklang mit marktüblichen Bewertungsstandards und -praktiken ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries berücksichtigt worden.
Shortseller kritisiert Beteiligungsstruktur von FFG Industries
Laut Ningi Research war den DEUTZ-Aktionären nie offengelegt worden, dass FFG Industries zu 45 Prozent dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maksym Yefimov gehört. Ningi zufolge hat dieser für seinen Anteil keine Gegenleistung erbracht. Zudem könne Yefimov Gewinnausschüttungen und wichtige Managemententscheidungen blockieren.
Ningi zufolge könne Yefimov aufgrund einer Klausel in der Satzung sogar erzwingen, dass DEUTZ bei einem Kontrollwechsel aus der FFG Industries ausscheide. Der Anteil könne dabei mit 80 Prozent seines Wertes abgefunden werden. DEUTZ könne ihn umgekehrt nicht ohne seine Zustimmung herauskaufen. Dazu erklärte DEUTZ, dass die Minderheitsanteilseigner von FFG Industries dem Verkauf von FFG an DEUTZ ausdrücklich und unwiderruflich zugestimmt und damit auf etwaige Change-of-Control-Rechte verzichtet hätten.
DEUTZ hält an vollständiger Konsolidierung fest
DEUTZ geht den weiteren Angaben zufolge auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer zudem unverändert davon aus, dass FFG Industries im Konzernabschluss voll konsolidiert wird. Dies hatte der Leerverkäufer infrage gestellt und geschrieben, dass DEUTZ die Gesellschaft wegen der gemeinsamen Kontrolle möglicherweise als Gemeinschaftsunternehmen behandeln müsse mit der Folge, dass nicht sämtliche Umsätze, EBITDA-Beiträge und Barmittel konsolidiert, sondern lediglich der anteilige Nettogewinn ausgewiesen werden würde.
DEUTZ hat die Übernahme von FFG jüngst abgeschlossen. Bezahlt wurde sie zum Teil durch neue Aktien. Die bisherigen Familieneigentümer der FFG sind dadurch mit bis zu 29,9 Prozent neue Ankeraktionäre von DEUTZ geworden.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
20:38
|Deutz weist Ningi-Bericht zu FFG-Geschäft zurück (dpa-AFX)
|
17:58
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Short-Seller nehmen DEUTZ ins Visier: Bericht zur FFG-Übernahme schickt die Aktie auf Talfahrt (dpa-AFX)
|
18.11.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichter trotz starker Nvidia-Zahlen - Deutz brechen ein (Dow Jones)
Analysen zu DEUTZ AG
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|7,95
|2,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: Verkäufer an den US-Börsen in der Überzahl -- ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.