DEUTZ verteidigt Milliardenübernahme von FFG

Der Motorenbauer DEUTZ , dessen Aktie am Mittwoch durch einen Shortseller-Bericht unter Druck geraten ist, hat zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen des Berichts als unbegründet zurückgewiesen. Der US-Leerverkäufer Ningi Research hatte die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) durch DEUTZ für 1,6 Milliarden Euro als überteuert und für DEUTZ-Aktionäre nachteilig kritisiert, und dem Management vorgeworfen, nicht alle Informationen offengelegt zu haben.

Wie das Kölner MDAX-Unternehmen nun erklärte, hat es mit der FFG-Übernahme den Umbau zu einem breiter aufgestellten und widerstandsfähigeren Konzern vorangetrieben und Defense als tragende Säule des Konzerns neben den etablierten Geschäftsbereichen ausgebaut. FFG, dessen Auftragsbestand seit Ankündigung der Übernahme im Juli dieses Jahres auf über 2,7 Milliarden Euro gestiegen sei, sei der neue Kern des Defense-Geschäfts von DEUTZ.

Der Transaktionswert von FFG sei unter anderem im Rahmen einer umfassenden Due Diligence eingehend geprüft und bestätigt worden, hieß es in der Stellungnahme von DEUTZ weiter. Dabei seien auch die Beteiligungsstruktur der Tochtergesellschaft FFG Industries und die Rechte des Minderheitsgesellschafters berücksichtigt worden. Zudem seien bei der Bewertung im Einklang mit marktüblichen Bewertungsstandards und -praktiken ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries berücksichtigt worden.

Shortseller kritisiert Beteiligungsstruktur von FFG Industries

Laut Ningi Research war den DEUTZ-Aktionären nie offengelegt worden, dass FFG Industries zu 45 Prozent dem früheren ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maksym Yefimov gehört. Ningi zufolge hat dieser für seinen Anteil keine Gegenleistung erbracht. Zudem könne Yefimov Gewinnausschüttungen und wichtige Managemententscheidungen blockieren.

Ningi zufolge könne Yefimov aufgrund einer Klausel in der Satzung sogar erzwingen, dass DEUTZ bei einem Kontrollwechsel aus der FFG Industries ausscheide. Der Anteil könne dabei mit 80 Prozent seines Wertes abgefunden werden. DEUTZ könne ihn umgekehrt nicht ohne seine Zustimmung herauskaufen. Dazu erklärte DEUTZ, dass die Minderheitsanteilseigner von FFG Industries dem Verkauf von FFG an DEUTZ ausdrücklich und unwiderruflich zugestimmt und damit auf etwaige Change-of-Control-Rechte verzichtet hätten.

DEUTZ hält an vollständiger Konsolidierung fest

DEUTZ geht den weiteren Angaben zufolge auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer zudem unverändert davon aus, dass FFG Industries im Konzernabschluss voll konsolidiert wird. Dies hatte der Leerverkäufer infrage gestellt und geschrieben, dass DEUTZ die Gesellschaft wegen der gemeinsamen Kontrolle möglicherweise als Gemeinschaftsunternehmen behandeln müsse mit der Folge, dass nicht sämtliche Umsätze, EBITDA-Beiträge und Barmittel konsolidiert, sondern lediglich der anteilige Nettogewinn ausgewiesen werden würde.

DEUTZ hat die Übernahme von FFG jüngst abgeschlossen. Bezahlt wurde sie zum Teil durch neue Aktien . Die bisherigen Familieneigentümer der FFG sind dadurch mit bis zu 29,9 Prozent neue Ankeraktionäre von DEUTZ geworden.

DOW JONES