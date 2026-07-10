DEUTZ-Aktie nach Milliarden-Deal im Blick: Kommt jetzt die Welle neuer Kursziele?

Die Übernahme von FFG wirft neue Bewertungsfragen auf - doch bislang hat lediglich ein Analysehaus seine Einschätzung für die DEUTZ-Aktie aktualisiert.

Warburg Research bestätigt nach Übernahme von FFG das Kursziel

Weitere Analysten warten auf die Kapitalerhöhung

Hauptversammlung am 24. August entscheidet über die nötige Kapitalerhöhung

DEUTZ hat mit der geplanten Übernahme des Rüstungsspezialisten FFG Flensburger Fahrzeugbau den größten Zukauf der Firmengeschichte eingeleitet, doch am Kapitalmarkt ist die Bewertungsarbeit noch nicht abgeschlossen. Bislang hat lediglich das Analysehaus Warburg Research eine aktualisierte Einschätzung vorgelegt.

Warburg Research bestätigt Kaufempfehlung

Stefan Augustin von Warburg Research bestätigte am 10. Juli 2026 die Einstufung Buy und das Kursziel von 13,20 Euro für die DEUTZ-Aktie. Die Übernahme von FFG sei ein transformativer und strategisch sinnvoller Schritt ins Verteidigungsgeschäft, zu einem attraktiven Preis, schrieb der Analyst. FFG erzielte 2025 rund 760 Millionen Euro Umsatz und wuchs damit seit 2023 im Schnitt um etwa 50 Prozent pro Jahr. Der Auftragsbestand liegt bei mehr als 1,9 Milliarden Euro, das entspricht etwa dem Zweieinhalbfachen des Jahresumsatzes von FFG. Rund 90 Prozent der Erlöse stammen aus Wartung, Reparatur und Modernisierung, mehr als 90 Prozent davon von NATO-Kunden einschließlich der Ukraine.

Kapitalerhöhung und Aufsichtsratssitze als nächste Etappen

Der Kaufpreis von 1,6 Milliarden Euro wird zu rund einer Milliarde Euro über bereits zugesagte Bankkredite finanziert, der Rest von etwa 600 Millionen Euro fließt über neu ausgegebene DEUTZ-Aktien an die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG. Diese sollen dadurch bis zu 29,9 Prozent am erhöhten Grundkapital halten und streben zwei Sitze im Aufsichtsrat an. Über die dafür nötige Kapitalerhöhung entscheidet die außerordentliche Hauptversammlung am 24. August 2026, zusätzlich braucht die Transaktion noch die Freigabe der Kartellbehörden. Solange beide Bedingungen offen sind, bleibt unklar, wie stark eine Verwässerung die bestehenden Kursziele belasten könnte, selbst wenn das operative Geschäft von FFG dem Bewertungsmodell zusätzliche Erträge bringt.

Wachstumsziele für 2030 rücken näher, aber sind sie schon eingepreist?

DEUTZ' Vorstandschef Sebastian Schulte sagte gegenüber Reuters, der Konzern könne die für 2030 gesetzten Ziele von vier Milliarden Euro Umsatz und einer bereinigten EBIT-Marge von zehn Prozent durch den Zukauf ein bis zwei Jahre früher erreichen. Für das laufende Jahr rechnet DEUTZ bislang unverändert mit einem Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro sowie einer bereinigten operativen Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent, die Prognose berücksichtigt den geplanten Zukauf noch nicht. Wie schnell sich die genannten Synergien in Engines und Service tatsächlich in Zahlen niederschlagen, dürfte sich erst nach dem Abschluss der Transaktion zeigen, der für Ende 2026 oder das erste Quartal 2027 erwartet wird.

Der nächste belastbare Datenpunkt für die Bewertung ist die außerordentliche Hauptversammlung am 24. August 2026. Erst wenn die Aktionäre der Kapitalerhöhung zugestimmt haben, dürften weitere Analysehäuser ihre Modelle an die Übernahme anpassen.

Die DEUTZ-Aktie notiert im Freitagshandel via XETRA zeitweise 1,18 Prozent schwächer bei 9,18 Euro.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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