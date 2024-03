DEUTZ-Aktie schafft Sprung in Gewinnzone: DEUTZ erzielt bei Gewinnentwicklung einen Rekordwert - und blickt dennoch vorsichtig in die Zukunft

Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen vorsichtig. Es rechnet 2024 mit Erlösen von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro, wie DEUTZ am Dienstag in Köln mitteilte. Damit geht der Motorenhersteller im besten Fall von einem Umsatz auf dem Vorjahresniveau aus. Analysten rechnen mit einem Wert am oberen Ende der Prognosespanne. Von dem Umsatz sollen um Sondereffekte bereinigt 5,0 bis 6,5 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen bleiben. Im Vorjahr konnte der Antriebshersteller 5,7 Prozent erreichen, ein Plus von 1,1 Prozentpunkten.

2023 wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um knapp acht Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte auch dank Kosteneinsparungen um gut ein Drittel auf 120,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente DEUTZ mit 81,9 Millionen Euro nur gut zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Das lag auch an höheren Finanzierungskosten sowie leicht gestiegenen Steuern. Für das Jahr soll eine Dividende von 17 Cent je Aktie ausgezahlt werden. Das wären zwei Cent mehr als im Vorjahr.

So entsetzt reagieren die Aktionäre

Die Aktien von DEUTZ sind am Dienstag unter starken Druck geraten. Nachdem sie in den ersten Stunden noch freundlich tendiert hatten, sackten sie zur Mittagszeit um 17 Prozent ab auf ein Tief seit zwei Monaten. Zwischenzeitlich war der XETRA-Handel mit den SDAX-Papieren wegen des starken Kursdrucks unterbrochen worden. Zuletzt betrug der Verlust noch gut 11 Prozent auf 5,19 Euro.

Der Motorenhersteller hatte 2023 zwar mit Höchstwerten beim Umsatz und operativem Ergebnis abgeschlossen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen jedoch vorsichtig.

Analyst Stefan Augustin von Warburg Research sprach von einem vorsichtigen Ausblick. Der Mittelwert der für dieses Jahr in Aussicht gestellten 160 000 bis 180 000 Motoren bedeute einen Rückgang um neun Prozent.

Der Auftragseingang im vierten Quartal sei schwach gewesen, sagte ein Händler. Er bezeichnete aber vor allem die Margenziele von Deutz für 2024 als sehr schlecht und es komme zudem das Risiko hinzu, dass Deutz eventuell die Preise senken müsse. Kunden hätten offenbar Preisnachlässe angefragt.

Ein anderer Händler ergänzte, die Konsensschätzungen für den Umsatz und die operative Marge (Ebit) in diesem Jahr lägen über den Projektionen des Unternehmens.

KÖLN / FRANKFURT (dpa-AFX)