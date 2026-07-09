DEUTZ-Aktie steigt: Milliardenübernahme soll Rüstungsgeschäft stärken

DEUTZ übernimmt Rüstungsspezialist FFG für rund 1,6 Milliarden Euro

FFG-Eigentümer werden mit bis zu 29,9 Prozent neuer Ankeraktionär

Außerordentliche Hauptversammlung zur Kapitalerhöhung am 24. August

DEUTZ sichert sich mit der Übernahme des Rüstungsspezialisten FFG Flensburger Fahrzeugbau ein neues Standbein im Verteidigungsgeschäft, und der Markt reagiert heute sofort: Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie als mit Abstand aktivster MDax-Wert gegenüber dem XETRA-Schluss 7,20 Prozent auf 9,54 Euro. Damit zeichnet sich ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie ab. !-- sh_cad_2

Milliardendeal mit klarer industrieller Logik

DEUTZ übernimmt 100 Prozent der Anteile an FFG zu einem Kaufpreis von 1,6 Milliarden Euro, zahlbar teils in bar, teils in neu ausgegebenen DEUTZ-Aktien. Die bisherigen Eigentümerfamilien von FFG werden dadurch mit einem Anteil von bis zu 29,9 Prozent neuer, langfristig orientierter Ankeraktionär und streben nach Vollzug der Transaktion zwei Sitze im Aufsichtsrat an. Über die geplante Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage sollen die DEUTZ-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 24. August 2026 abstimmen.

FFG wird zum Kern der neuen Rüstungssparte

FFG bleibt als eigenständige Gesellschaft operativ tätig und bildet künftig den Kern der Business Unit Defense, während DEUTZ sein Antriebsportfolio und sein weltweites Servicenetzwerk beisteuert. Der Konzern erwartet daraus Umsatzsynergien vor allem in den Bereichen Engines und Service. Das strategische Ziel für 2030, ein Konzernumsatz von 4 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent, soll durch den Zukauf früher erreicht werden. FFG hatte das Geschäftsjahr 2025 nach HGB mit einem Umsatz von rund 760 Millionen Euro abgeschlossen.

Vollzug erst Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der DEUTZ-Aktionäre bei der Hauptversammlung sowie der Freigabe durch die zuständigen Behörden. Erst wenn beide Bedingungen erfüllt sind, kann das Closing erfolgen, das DEUTZ für die Zeit zwischen Ende 2026 und dem ersten Quartal 2027 in Aussicht stellt.

Ob die Aktionäre der Kapitalerhöhung zustimmen, entscheidet über den weiteren Fortgang der Transaktion, und die Hauptversammlung am 24. August wird damit zum nächsten wichtigen Termin für die DEUTZ-Aktie.

Bis zum Vollzug bleibt der Deal an behördliche Freigaben gebunden, und die geplante Kapitalerhöhung würde bestehende Anteile verwässern.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX