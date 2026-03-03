DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

Buy 03.03.2026 09:59:39

DEUTZ-Aktie wegen schwachem Umfeld in Rot: Warburg Research hebt Ziel an

DEUTZ-Aktie wegen schwachem Umfeld in Rot: Warburg Research hebt Ziel an

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte angehoben

So wurde das Kursziel für die DEUTZ-Aktie von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen.

Im XETRA-Handel notiert die DEUTZ-Aktie zeitweise 4,03 Prozent tiefer bei 11,90 Euro.

/rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

