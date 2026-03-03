DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Buy
|
03.03.2026 09:59:39
DEUTZ-Aktie wegen schwachem Umfeld in Rot: Warburg Research hebt Ziel an
So wurde das Kursziel für die DEUTZ-Aktie von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen.
Im XETRA-Handel notiert die DEUTZ-Aktie zeitweise 4,03 Prozent tiefer bei 11,90 Euro.
/rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Weitere Links:
Bildquelle: DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|08:44
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.01.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|11,75
|-5,39%
