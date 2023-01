Deutz kauft Lizenzen an Daimler-Truck-Motoren - Daimler bekommt 4,2 Prozent an Deutz

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutz sichert sich von Daimler Truck Lizenzen für die Entwicklung und Produktion von mittelschweren und schweren Motoren aus dem Programm des Stuttgarter Konzerns. Im Gegenzug bekommt Daimler Truck eine 4,19-prozentige Beteiligung an dem Kölner Motorenbauer sowie zeitlich gestaffelt Lizenzzahlungen in bar. In einer Mitteilung bezifferte Deutz den Wert der jetzt geschlossenen Vereinbarung auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Deutz will für die Kapitalbeteiligung knapp 5,3 Millionen neue Stückaktien ausgeben.

Deutz sichert sich mit der Vereinbarung ab dem Ende der Dekade den Zugriff auf Daimler-Truck-Motoren, um sich auf diesem Wege neue Kundengruppen zu erschließen und eigene Entwicklungskosten zu ersparen. Insbesondere gehet es dabei um den Einsatz bei Land- und Baumaschinen. Während die Kölner die mittelschweren Motoren der MDEG-Reihe für ihr eigenes Angebot von 2028 an selbst produzieren sollen, wird Daimler Truck die schweren Motoren der HDEP-Baureihe zunächst selbst in Mannheim fertigen. Deutz wird sie anschließend für seine Kunden vervollständigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2023 03:27 ET (08:27 GMT)