DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
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19.11.2026 20:38:38
Deutz weist Ningi-Bericht zu FFG-Geschäft zurück
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer DEUTZ weist den kritischen Bericht eines Leerverkäufers zurück. Zentrale Schlussfolgerungen daraus seien unbegründet, hieß es in einer am Donnerstag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlichten Stellungnahme. Am Vortag hatte Deutz eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Der Kurs des im MDAX notierten Unternehmens war am Mittwoch nach der Veröffentlichung des Berichts eingebrochen. Am Donnerstagabend legte er auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu.
Der Analysedienst Ningi Research hatte am Mittwoch einen kritischen Artikel zum von Deutz übernommenen Rüstungsunternehmen FFG veröffentlicht. Darin werden unter anderem Vorwürfe erhoben, dass es im Zusammenhang mit der Tochter FFG Industries GmbH eine für Deutz ungünstige Verteilung der Gewinne aus dem Geschäft geben soll. Zugleich wirft der Analysedienst dem Motorenbauer mangelnde Transparenz vor.
"Detaillierte Informationen zur Struktur von FFG Industries waren und sind aus entsprechenden öffentlich zugänglichen Unterlagen ersichtlich", teilte Deutz nun mit. In der Abwägung der besonderen Vertraulichkeitsanforderungen bei Defense-Programmen habe das Unternehmen alle rechtlichen Veröffentlichungspflichten eingehalten. Zudem habe Deutz die relevanten Partner im Rahmen der Due Diligence mit Unterstützung externer Berater geprüft. Die Prüfung habe keine Erkenntnisse ergeben, die Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit begründet oder der Durchführung der Transaktion entgegengestanden hätten.
Der Transaktionswert von FFG sei im Rahmen einer umfassenden Due Diligence, einer unabhängigen Unternehmensbewertung und Fairness-Opinion durch unabhängige Finanzberater eingehend geprüft und bestätigt worden. Im Einklang mit marktüblichen Bewertungsstandards und -praktiken sei ausschließlich der FFG zurechenbare Anteil an FFG Industries in der Bewertung berücksichtigt worden, hieß es weiter.
Auf Basis der Einschätzung unabhängiger Wirtschaftsprüfer gehe Deutz unverändert davon aus, dass FFG Industries nach IFRS-Standards im Deutz-Konzernabschluss vollkonsolidiert werde. Unabhängig von der anzuwendenden Bilanzierungsmethode bleibe der zugrunde liegende wirtschaftliche Wert für die Deutz-Aktionäre unverändert. Die Liquidität von FFG Industries stehe Deutz über marktübliche Treasury-Instrumente zur Verfügung.
Die Minderheitsanteilseigner von FFG Industries hätten dem Erwerb von FFG durch Deutz ausdrücklich und unwiderruflich zugestimmt und damit auf etwaige Change-of-Control-Rechte verzichtet. Deutz hatte den Kauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) im Juli angekündigt und Anfang November vollzogen./he/gl
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