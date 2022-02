DEUTZ wirft Chef Hiller raus

Wie die DEUTZ AG in einer Adhoc-Mitteilung am Samstagabend verlauten ließ, wurde der Vorsitzende des Vorstands, Herr Dr. Frank Hiller, am Samstag vom Aufsichtsrat einstimming aus dem Vorstand abberufen. Er scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus.

Finanzvorstand und Arbeitsdirektor Schulte wird DEUTZ-Chef

Herr Dr. Sebastian Schulte, bisher Finanzvorstand und Arbeitsdirektor, übernimmt den Vorstandsvorsitz der DEUTZ AG. Seine bisherigen Verantwortungsbereiche wird er interimsweise weiterführen. Der Aufsichtsrat hat bereits einen Prozess aufgesetzt, um die Vakanz im Vorstand im Sinne des zweiten Führungspositionen-Gesetzes mit einer Frau zu füllen.

Zudem hat der Aufsichtsrat auf seiner heutigen Sitzung Herrn Dr. Dietmar Voggenreiter zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Herr Dr. Bernd Bohr, hat sein Amt als Vorsitzender niedergelegt und wird dem Gremium weiterhin als ordentliches Mitglied angehören.

Dr. Dietmar Voggenreiter ist seit dem 30. April 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der DEUTZ AG und ist dadurch bereits mit dem Unternehmen und den anstehenden Aufgaben vertraut.

Redaktion finanzen.at / Adhoc-Mitteilung DEUTZ AG