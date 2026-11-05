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05.11.2026 06:31:28
Dev Accelerator: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dev Accelerator hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,60 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dev Accelerator 0,190 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 824,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 51,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 544,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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