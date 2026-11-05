Dev Accelerator: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dev Accelerator hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,60 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dev Accelerator 0,190 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 824,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 51,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 544,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at