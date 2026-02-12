Dev Information Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dev Information Technology ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dev Information Technology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,310 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dev Information Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 441,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at