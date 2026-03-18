Development Works Food: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Development Works Food ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Development Works Food die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,31 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,440 SAR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,9 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Development Works Food einen Umsatz von 20,7 Millionen SAR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,720 SAR vermeldet. Im Vorjahr waren 0,430 SAR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,04 Prozent auf 104,21 Millionen SAR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 97,36 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at