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13.11.2026 06:31:28
Development Works Food: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Development Works Food präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,86 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Development Works Food ein Ergebnis je Aktie von -0,250 SAR vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,10 Prozent auf 21,6 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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