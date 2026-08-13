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13.08.2026 06:31:29
Development Works Food gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Development Works Food hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,63 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,360 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 22,4 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,7 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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