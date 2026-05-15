Development Works Food: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Development Works Food äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,04 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,90 Prozent zurück. Hier wurden 25,4 Millionen SAR gegenüber 27,3 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at