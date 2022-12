Devisen: Euro auch zur Wochenmitte stabil über 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich auch am Mittwoch über 1,06 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung behauptet bereits seit einer Woche überwiegend diese Marke. Am Mittag notierte der Eurokurs bei 1,0616 Dollar und damit in etwa auf Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0599 Dollar festgesetzt.

Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Etwas Auftrieb erhielt der Euro zwischenzeitlich durch die leicht gestiegene Verbraucherstimmung in Deutschland. Das von dem Forschungsunternehmen GfK ermittelte Konsumklima stieg zum dritten Mal in Folge. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung hatten sich verbessert. Zu der günstigen Entwicklung hatten vor allem die Energiepreise beigetragen, die moderater gestiegen waren als erwartet.

Die verbesserte Stimmung sei aber mit Vorsicht zu genießen, schrieb Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank: "Man darf nicht vergessen, dass die Erholung - sicher auch gestützt von den Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung - in einem weiterhin sehr fragilen Umfeld stattfindet." Ukraine-Krieg, Energiekosten und Inflation bergen dem Experten zufolge weiterhin genug Potenzial, um die aufkeimende Hoffnung schnell wieder zu enttäuschen.

Im weiteren Handelsverlauf dürften auch Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.