Devisen: Euro gibt leichte Gewinne zum US-Dollar wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Kursgewinne zum US-Dollar am Montag nicht halten können. Nach einem Tageshoch von 1,0580 Dollar kam die europäische Gemeinschaftswährung am Abend auf 1,0520 Dollar zurück. Bereits in der Vorwoche war der Euro bereits zweimal knapp unter 1,06 Dollar wieder abgedreht.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs noch auf 1,0562 (Freitag: 1,0559) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9468 (0,9471) Euro gekostet.

Die Finanzmärkte warten auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB in dieser Woche. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater anheben als zuletzt. "Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist gesetzt", schreiben die Ökonomen der Dekabank. "Für die Finanzmärkte ist aber ganz entscheidend, wie die Notenbanker die ersten Signale rückläufiger Inflationsraten bewerten."/ag/men