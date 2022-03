Devisen: Euro im US-Handel nur wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich im US-Handel am Mittwoch nur wenig bewegt. Nach seinem Anstieg im Frankfurter Geschäft kostete er rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1155 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1126 (Dienstag: 1,1085) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8988 (0,9021) Euro.

Der Euro hatte zuletzt von Annäherungssignalen zwischen Russland und der Ukraine profitiert. Die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, trifft zwar in der Ukraine und im Westen auf Skepsis, dennoch geriet der Dollar in seiner Funktion als Weltreservewährung zur Wochenmitte gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Am Mittwoch sprach Russland nun davon, dass noch kein Durchbruch in den Verhandlungen erreicht worden sei./ck/he