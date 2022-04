Devisen: Euro im US-Handel wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im späten US-Handel kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0889 US-Dollar und damit in etwa soviel wie im europäischen Nachmittagshandel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0900 (Freitag: 1,0861) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9174 (0,9207) Euro.

Der Devisenhandel verlief in ruhigen Bahnen. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist am Wochenende in etwa erwartungsgemäß ausgegangen. Amtsinhaber Emmanuel Macron erzielte mehr Stimmen als die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die beiden stehen sich in zwei Wochen in einer Stichwahl gegenüber./he