Devisen: Euro klar im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nach seinem klaren Verlust aus dem europäischen Späthandel im US-Geschäft stabilisiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0926 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs noch auf 1,0981 (Freitag: 1,1057) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9107 (0,9044) Euro gekostet.

Belastet wurde der Euro zum Wochenstart vom aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von soliden Konjunkturdaten. Zum einen hellte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York auf, zum anderen verbesserte sich die Stimmung am US-Häusermarkt zum vierten Mal in Folge. Unter dem Strich dürfte die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed etwas länger auf Zinserhöhungskurs bleibt, etwas gestiegen sein. Der Dollar profitierte davon./edh/bgf/he