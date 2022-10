Devisen: Eurokurs fällt unter 0,98 US-Dollar - Dollar-Stärke belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der vergangenen Nacht zunächst bis auf 0,9872 US-Dollar gestiegen war, fiel sie am Nachmittag um mehr als einen Cent auf ein Tagestief bei 0,9760 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 0,9778 (Dienstag: 0,9835) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0227 (1,0168) Euro.

Zur Wochenmitte konnte der Dollar zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen, was den Euro im Gegenzug unter Druck setze. Nach zuletzt deutlichen Kursgewinnen an den Aktienmärkten hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten wieder etwas eingetrübt. Der US-Dollar wurde daher als sicherer Anlagehafen wieder etwas stärker nachgefragt.

Am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise ein bestimmendes Thema. Daten aus der Eurozone zeigen, dass die Inflation im September einer zweiten Schätzung zufolge auf 9,9 Prozent gestiegen ist. Damit wurde der in einer ersten Erhebung noch ermittelte Wert von 10,0 Prozent leicht nach unten korrigiert. Die aktuelle Rate ist aber gleichwohl die höchste seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. Experten sehen die EZB weiter unter Druck, mit starken Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgehen zu müssen. "Die endgültigen Inflationsdaten für September bestätigen, dass der Preisdruck sehr stark und breit angelegt ist", schrieb etwa der für Europa zuständige Volkswirt Jack Allen-Reynolds vom britischen Analysehaus Capital Ecnomics.

Neue Konjunkturdaten aus den USA sind am Nachmittag gemischt ausgefallen und konnten den Kursen am Devisenmarkt keine neue Richtung geben. Während die Zahl der Neubauten im September sank, legte die Zahl der Genehmigungen für den Bau von Wohnungen überraschend etwas zu.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86993 (0,86928) britische Pfund, 146,34 (146,65) japanische Yen und 0,9810 (0,9792) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1634 Dollar gehandelt. Das waren rund 18 Dollar weniger als am Vortag./jkr/he