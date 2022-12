Devisen: Eurokurs nach starken US-Konjunkturdaten unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone abgerutscht. Belastet wurde der Kurs im Tagesverlauf von besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,05 US-Dollar, nachdem er zeitweise einen Cent höher notiert hatte.

Zuletzt wurden im New Yorker Handel 1,0492 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs vor der Veröffentlichung der US-Daten auf 1,0587 (Freitag: 1,0538) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9446 (0,9489) Euro gekostet.

Neue Konjunkturdaten aus den USA deuten auf eine stärkere konjunkturelle Belebung hin, was der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation gibt. Die Aussicht auf höhere Leitzinsen gab dem Dollar am Nachmittag Auftrieb, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet.

Im November hatte sich die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen unerwartet verbessert, was auf ein Wachstum in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Bereich der Dienstleistungen hindeutet. Außerdem waren Daten zum Auftragseingang in der Industrie besser als erwartet ausgefallen.

"Die Stimmung im Servicesektor und bei den Versorgern ist weiterhin robust", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Fed dürfte das Tempo der Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung seiner Einschätzung nach zwar reduzieren. Die soliden Daten von heute hätten aber deutlich gemacht, dass der Höhepunkt im aktuellen Zinszyklus noch weiter entfernt liegen könnte als bisher gedacht, sagte Umlauf./jkr/jsl/tih/mis