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09.10.2026 16:31:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1206 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1206 (zuletzt: 1,1186) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,84763 (0,84698) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9313 (0,9326) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 177,34 (177,05) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,369 (24,403) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 365,08 (366,25) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.184,57 Dollar nach 4.133,33 Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

mik

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