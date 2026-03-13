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13.03.2026 16:19:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1476 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1476 (zuletzt: 1,1547) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8650 (0,8624) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9034 (0,9028) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 182,85 (183,43) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,437 (24,406) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 391,48 (387,54) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.063,36 US-Dollar nach 5.079,38 US-Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

spa

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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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