Dollarkurs

1,1535
 USD
-0,0006
-0,05 %
USD - EUR
20.11.2025 16:06:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1514 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1514 (zuletzt: 1,1583) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8815 (0,8827) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9294 (0,9284) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,47 (180,85) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,179 (24,159) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 382,50 (382,33) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.096,09 Dollar nach 4.076,40 Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
