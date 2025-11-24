|
24.11.2025 16:17:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1544 US-Dollar
Der Euro-Kurs ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1544 (Freitag: 1,1520) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8662 (0,8680) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88040 (0,88030) britische Pfund, 181,22 (180,56) japanische Yen und 0,9324 (0,9289) Schweizer Franken fest.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,169 Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 382,53 Forint je Euro ermittelt.
Der Goldpreis lag zuletzt bei 4.092,46 Dollar nach 4.074,26 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.
