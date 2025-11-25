Dollarkurs

1,1584
 USD
0,0057
0,50 %
USD - EUR
25.11.2025 16:03:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1551 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1551 (zuletzt: 1,1544) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8788 (0,8804) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9345 (0,9324) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 180,42 (181,22) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,133 (24,169) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 381,56 (382,53) Forint je Euro ermittelt.

moe/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag fester. In Fernost waren im Dienstagshandel Gewinne zu erkennen.
