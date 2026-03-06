Dollarkurs

1,1619
 USD
0,0010
0,09 %
USD - EUR
06.03.2026 16:22:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1561 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1561 (zuletzt: 1,1618) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8669 (0,8695) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9045 (0,9064) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 182,57 (183,03) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,419 (24,396) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 393,40 (387,55) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.155,03 US-Dollar nach 5.076,77 US-Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
