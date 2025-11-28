|
28.11.2025 16:32:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1566 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1566 (zuletzt: 1,1586) US-Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8752 (0,8754) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9318 (0,9337) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 180,57 (181,11) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,177 (24,174) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 381,43 (381,68) Forint je Euro ermittelt.
Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.197,479 Dollar und damit um 0,95 Prozent unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.
rst/mik
ISIN EU0009652759 EU0009652759
