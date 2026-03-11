Dollarkurs

1,1570
 USD
-0,0035
-0,30 %
USD - EUR
11.03.2026 16:03:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1581 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1581 (zuletzt: 1,1641) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,86363 (0,86545) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9031 (0,9027) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,63 (183,67) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,377 (24,380) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 387,83 (385,83) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.180,12 Dollar nach 5.192,20 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
