|
03.03.2026 16:01:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1606 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1606 (zuletzt: 1,1698) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8717 (0,8739) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9107 (0,9117) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 182,98 (184,19) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,378 (24,274) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 387,89 (381,7) Forint je Euro ermittelt.
ger
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.