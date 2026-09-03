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03.09.2026 16:23:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1615 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1615 (zuletzt: 1,1578) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8606 (0,8587) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9390 (0,9424) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,21 (184,78) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,221 (24,191) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 367,43 (368,20) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.473,16 US-Dollar nach 4.387,64 US-Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

spa

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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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