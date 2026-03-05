Dollarkurs

1,1614
 USD
0,0005
0,04 %
USD - EUR
05.03.2026 16:27:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1618 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1618 (zuletzt: 1,1649) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8695 (0,8705) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9064 (0,9082) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,03 (183,02) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,396 (24,360) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 387,55 (384,33) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.075,88 US-Dollar nach 5.134,84 US-Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
