|
05.06.2026 16:17:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,164 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1640 (zuletzt: 1,1640) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8643 (0,8649) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9175 (0,9168) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 186,08 (186,01) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,165 (24,218) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 354,15 (354,33) Forint je Euro ermittelt.
Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.365,76 US-Dollar nach 4.475,19 US-Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.
spa
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Skepsis wächst: US-Börsen auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.