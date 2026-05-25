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25.05.2026 16:04:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1643 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1643 (zuletzt: 1,1595) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,86255 (0,86418) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9099 (0,9119) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 185,04 (184,53) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,259 (24,289) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 356,35 (359,08) Forint je Euro ermittelt.
Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.564 Dollar nach 4.505 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.
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