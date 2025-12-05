Dollarkurs

1,1641
 USD
-0,0005
-0,04 %
USD - EUR
05.12.2025 16:24:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1645 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1645 (zuletzt: 1,1666) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8727 (0,8745) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9365 (0,934) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 180,76 (180,55) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,21 (24,157) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 381,78 (382,03) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.245,74 Dollar nach 4.210,06 Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

rst

ISIN EU0009652759

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
