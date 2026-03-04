Dollarkurs

1,1610
 USD
-0,0024
-0,21 %
USD - EUR
04.03.2026 16:04:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1649 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1649 (zuletzt: 1,1606) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8705 (0,8717) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9082 (0,9107) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,02 (182,98) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,360 (24,378) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 384,33 (387,89) Forint je Euro ermittelt.

ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
