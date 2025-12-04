Dollarkurs

1,1657
 USD
0,0012
0,10 %
USD - EUR
04.12.2025 16:05:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1666 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1666 (zuletzt: 1,1668) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8745 (0,8766) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,934 (0,9336) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 180,55 (181,28) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,157 (24,125) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 382,03 (381,0) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.194,29 Dollar nach 4.206,36 Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
