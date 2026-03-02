Dollarkurs

1,1690
 USD
-0,0088
-0,75 %
USD - EUR
02.03.2026 16:27:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1698 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1698 (zuletzt: 1,1805) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8739 (0,8763) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9117 (0,9104) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 184,19 (184,13) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,274 (24,244) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 381,7 (376,63) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.336,18 Dollar nach 5.258,88 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.

rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

17:16 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

