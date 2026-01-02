Dollarkurs

1,1725
 USD
-0,0021
-0,18 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
02.01.2026 16:19:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1721 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1721 (zuletzt: 1,1750) US-Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8719 (0,8726) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9296 (0,9314) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,94 (184,09) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,177 (24,237) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 383,58 (385,15) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.340,24 Dollar nach 4.315,95 Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

rst/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
05:24 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:41 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
03:38 Bitcoin, Ether & Co. im Dezember 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.01.26 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen