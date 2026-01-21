Dollarkurs

1,1741
 USD
-0,0016
-0,13 %
USD - EUR
21.01.2026 16:07:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1739 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1739 (zuletzt: 1,1728) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8744 (0,8722) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9268 (0,9268) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 185,23 (185,18) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,356 (24,333) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 385,65 (385,85) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.865,63 Dollar nach 4.756,38 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.
