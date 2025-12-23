Dollarkurs

1,1790
 USD
0,0028
0,24 %
USD - EUR
23.12.2025 16:20:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1745 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1745 (zuletzt: 1,1712) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8742 (0,876) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9316 (0,9318) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 184,77 (184,15) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,32 (24,323) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 387,88 (386,8) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.448,11 Dollar nach 4.438,66 Dollar beim Schlusskurs vom Montag.

lof

ISIN EU0009652759

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

