Dollarkurs

1,1746
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
30.12.2025 15:58:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1757 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1757 (zuletzt: 1,1766) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8712 (0,8726) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9293 (0,9293) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,48 (183,97) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,255 (24,281) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 385,95 (387,5) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.368,00 Dollar nach 4.334,85 Dollar beim Schlusskurs vom Montag.

22:39 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
22:37 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
