Dollarkurs

1,1762
 USD
-0,0011
-0,09 %
USD - EUR
29.12.2025 16:00:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1766 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1766 (zuletzt: 1,1787) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8726 (0,8729) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9293 (0,9284) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 183,97 (183,83) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,281 (24,271) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 387,5 (389,53) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.362,33 Dollar nach 4.528,78 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.

spa

ISIN EU0009652759

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

