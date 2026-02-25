Dollarkurs

1,1810
 USD
0,0035
0,30 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
25.02.2026 16:12:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1784 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1784 (zuletzt: 1,1777) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8714 (0,8731) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,913 (0,912) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 184,7 (183,53) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,226 (24,225) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 375,88 (379,0) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.175,11 Dollar nach 5.164,18 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen