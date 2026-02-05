Dollarkurs

1,1812
 USD
0,0030
0,25 %
USD - EUR
05.02.2026 16:01:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1798 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1798 (zuletzt: 1,1820) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8691 (0,8616) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9161 (0,9168) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 185,11 (185,15) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,31 (24,357) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 379,65 (380,38) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.849,85 Dollar nach 4.938,55 Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

spa

ISIN EU0009652759

Es ist ein Fehler aufgetreten!

07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
