Dollarkurs

1,1806
 USD
0,0007
0,06 %
USD - EUR
27.02.2026 16:18:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1805 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1805 (zuletzt: 1,1814) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8763 (0,8719) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9104 (0,9140) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 184,13 (184,37) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,244 (24,246) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 376,63 (375,20) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.227,42 US-Dollar nach 5.196,60 US-Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

