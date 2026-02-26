Dollarkurs

1,1821
 USD
0,0023
0,19 %
USD - EUR
26.02.2026 16:07:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1814 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Donnerstag mit 1,1814 (zuletzt: 1,1784) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8719 (0,8714) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,914 (0,913) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 184,37 (184,7) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,246 (24,226) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 375,2 (375,88) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.167,49 Dollar nach 5.152,19 Dollar beim Schlusskurs vom Mittwoch.

ste

ISIN EU0009652759

19:16 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
18:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
18:12 Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros

US-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
