26.01.2026 16:01:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1836 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1836 (zuletzt: 1,1742) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8675 (0,8681) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9223 (0,9277) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 182,52 (185,71) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,251 (24,257) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 381,85 (382,15) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 5.092,33 Dollar nach 4,982,57 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX leicht im Plus -- Wall Street gewinnt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich etwas höher. An der Wall Street geht es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
